Ein Oberschenkel wird in einem Park gefunden. Das Opfer wird mit Hilfe einer DNA-Analyse identifiziert. Doch die Leiche bleibt verschwunden und die Polizei kommt nicht weiter. Ändert sich das nun?

Neue Hinweise zu Oberschenkel-Fund in Berlin nach TV-Sendung

Berlin - Nach dem mysteriösen Fund eines menschlichen Oberschenkels vor knapp eineinhalb Jahren in Berlin geht die Polizei neuen Hinweisen nach. Die ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ hat am Mittwoch über den rätselhaften Kriminalfall berichtet. Noch während der Sendung seien sieben Hinweise eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Weitere sieben Menschen hätten sich später bei Polizeistellen gemeldet. Die Angaben werden laut Sprecherin nun ausgewertet. Die Polizei schließt ein Tötungsdelikt nicht aus.

Der tätowierte Oberschenkel wurde am Morgen des 27. Februar 2024 von Passanten in einem Gebüsch im Berliner Volkspark Friedrichshain gefunden. Durch eine DNA-Analyse wurde er mittels einer Datenbank dem 42-jährigen Marcel F. zugeordnet. Der aus Sachsen-Anhalt stammende Mann lebte ohne Wohnung in Berlin. Die Obduktion ergab, dass F. bereits tot war, als der Oberschenkel abgetrennt wurde. Der Rest der Leiche ist bis heute nicht aufgetaucht.