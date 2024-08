Sachsen-Anhalt war zuletzt um eine Hochschule reicher geworden. In der Statistik bedeutet das deutlich mehr Abschlussprüfungen.

Neue Hochschule sorgt für Plus bei akademischen Prüfungen

Bachelor, Master und Co.

Halle - An den Hochschulen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr Abschlussprüfungen absolviert worden als noch 2022. Die Zahl der Prüfungen lag mit 9753 um 969 (plus 11 Prozent) über der des Vorjahres, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Erstmals wurden 1026 Absolventen der Steinbeis Hochschule erfasst.

Die Hochschule hatte ihren Sitz 2022 von Berlin nach Magdeburg verlegt. Ohne die Steinbeis Hochschule hätte sich von 2022 auf 2023 ein Rückgang um 57 Prüfungen oder 0,6 Prozent auf 8727 Abschlussprüfungen ergeben.

Rund 47 Prozent der Abschlüsse führten zum Bachelor, 36 Prozent zum Master. Weitere Abschlüsse betrafen etwa Promotionen und Lehramtsabschlüsse. Laut den Statistikern gibt es stetig mehr Prüfungen bei den angehenden Lehrerinnen und Lehrern. 2022 etwa seien es 433 gewesen, im vergangenen Jahr dann 496.