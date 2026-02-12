Lehrkräfte tüfteln an der Schule von morgen: Im neuen Schuljahr soll es modernisierte Lehrpläne geben. Warum Bildungsminister Christian Tischner eine großangelegte Reform für nötig hält.

Erfurt - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner hat eine große Reform der Lehrpläne für die Schulen in Thüringen angekündigt. Es sei notwendig, einen modernen Unterricht zu machen und danach zu fragen, ob die Inhalte in den Lehrplänen noch zeitgemäß seien, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der MDR-Sendung „Fakt ist!“. „Deswegen läuft gerade eine sehr großangelegte Reform unserer Lehrpläne“, sagte der Minister.

Viele Lehrerinnen und Lehrer machten sich aktuell unter Anleitung des Lehrerbildungsinstituts Gedanken, wie die Lehrpläne der Zukunft aussehen könnten. „Wir werden ab dem kommenden Schuljahr auch neue Lehrpläne für die allgemeinbildenden Fächer präsentieren, wo ganz stark auch die Schülerorientierung eine Rolle spielen wird“, sagte Tischner. In den Lehrplänen sollen Querschnittsthemen verankert werden - etwa Demokratiebildung, digitale Bildung und kulturelle Bildung.