Der Wechsel an der Spitze der Kunstsammlungen Zwickau könnte frischen Wind bedeuten. Welche Geschichten sind noch nicht erzählt? Die neue Chefin hat Pläne.

Zwickau - Die Kunstsammlungen Zwickau bekommen eine neue Chefin. Ab Januar 2026 soll Fanny Stoye die Leitung übernehmen, wie die Stadtverwaltung Zwickau mitteilte. „Sie bringt nicht nur Expertise und Ideenreichtum mit, sondern auch das Talent, Geschichten neu zu erzählen und andere Perspektiven sichtbar zu machen“, sagte die Kulturamtsleiterin der Stadt, Bianca Dommes. Stoye folgt auf Petra Lewey, die nach 40 Jahren beim Städtischen Museum in den Ruhestand geht.

Stoye, zuletzt Leiterin des Museums Naturalienkabinett in Waldenburg, nannte ihre künftige Position ein großes Privileg und schmiedet bereits Pläne. „Welche Geschichten haben wir noch nicht erzählt? Welche Besucherinnen und Besucher erreichen wir – und welche noch nicht? Mein Ziel ist es, Zwickaus Kunst so sichtbar zu machen, dass kein Weg an ihr vorbeiführt“, sagte sie.

Nach Angaben der Stadt ist Stoye interdisziplinär ausgebildet und international vernetzt. Dommes sprach von einem wichtigen Impuls für das Museum. „Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Frau Stoye“, sagte der für Finanzen und Kultur zuständige Bürgermeister, Sebastian Lasch, laut Mitteilung.

Kunstwerke sollen 2028 zurückkehren

Die derzeitige Museumsleiterin Lewey hatte vor mehr als zehn Jahren die weltweit größte Dauerausstellung des gebürtigen Zwickauers und berühmten Expressionisten Max Pechstein eröffnet. Sie habe das Haus zudem durch Zeiten politischer und kultureller Umbrüche geführt und internationale Kooperationen aufgebaut. „Sie hat Generationen von Besucherinnen und Besuchern sensibilisiert, begeistert und inspiriert“, sagte Dommes.

Im vergangenen Jahr hatten die Kunstsammlungen Zwickau mit dem Max-Pechstein-Museum ihre Türen geschlossen. Aktuell wird das 1914 eröffnete und denkmalgeschützte Haus saniert. Die Kunstwerke sind deshalb woanders untergebracht oder auf Reisen. 2028 sollen sie planmäßig ins Museum zurückkehren.