Viele ältere Solaranlagen kommen inzwischen in die Jahre - dabei fallen große Mengen ausgedienter Module an. In Magdeburg will ein junges Unternehmen den Austausch nun nachhaltiger machen.

Beim Austausch von Solarmodulen fallen große Mengen an Abfall an - in Magdeburg sollen diese künftig wiederverwendet werden. (Symbolbild)

Magdeburg - In Magdeburg hat das Unternehmen Solar Materials eine industrielle Anlage für das Recycling von Solarmodulen in Betrieb genommen. In der ersten Ausbaustufe würden jährlich mehr als 350.000 Module oder rund 7.000 Tonnen recycelt, teilte das Unternehmen in Magdeburg mit. Für die folgenden Jahre sei ein deutlicher Ausbau der Recyclingkapazität geplant. Ein erster Auslandsstandort soll in Italien in diesem Jahr eröffnet werden.

Beim Recycling werde auf hohe Temperaturen und Chemikalien verzichtet. „Denn statt der traditionellen mechanischen Zerkleinerung und anschließenden Sortierung zerlegt Solar Materials die Module schrittweise in die einzelnen Komponenten. Alle enthaltenen Rohstoffe werden sortenrein zurückgewonnen - darunter Glas, Aluminium, Kupfer, Kunststoff sowie das von der EU als kritischer Rohstoff deklarierte Silizium und das Edelmetall Silber“, so das Unternehmen.

Ziel sei, die Solarindustrie in eine echte Kreislaufwirtschaft zu überführen, hieß es. Solar Materials wurde den Angaben zufolge im Jahr 2021 gegründet.