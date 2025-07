Susanne Hoffmann hat schon eine lange Karriere als Juristin hinter sich - in Berlin und Brandenburg. Justizsenatorin Badenberg hat sie gerade zur Staatssekretärin berufen.

Neue Staatssekretärin war schon Justizministerin in Potsdam

Die frühere brandenburgische Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) wird Staatssekretärin in Berlin. (Archivfoto)

Berlin - Die ehemalige brandenburgische Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) wird in Berlin neue Staatssekretärin in der Justizverwaltung. Sie übernimmt das Amt von Esther Uleer, die als stellvertretende Leiterin in die Verwaltung des Bundespresseamts wechselte, wie die Justizverwaltung mitteilte. Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) hat die neue Staatssekretärin bereits berufen. Hoffmann verantwortet künftig unter anderem den Bereich Verbraucherschutz.

Sie wurde 1960 in West-Berlin geboren und studierte Rechtswissenschaften an der Freien Universität. Ihre juristische Laufbahn begann sie in der Hauptstadt als Staatsanwältin mit Schwerpunkt auf organisierter Kriminalität.

Hoffmann kennt die Berliner Justizverwaltung längst

Ab 2000 war sie in der Strafrechtsabteilung der Berliner Justizverwaltung tätig und wechselte 2005 nach Brandenburg. Zwischen 2019 und 2024 war sie dort Justizministerin.

„Frau Hoffmann kennt Berlin, kennt die Justiz und kennt das politische Handwerk“, kommentierte Justizsenatorin Badenberg deren Ernennung. „Sie bringt jahrzehntelange Erfahrung aus der Justiz, Verwaltung und Ministerialführung mit und steht für Klarheit, Durchsetzungskraft und Integrität.“