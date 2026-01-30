Gute Nachrichten für Menschen, die die Straßenbahnen M6, 16 und 27 regelmäßig nutzen: Die Bahnen rollen wieder auf ganzer Strecke. Doch nicht überall sind die Oberleitungen wieder vollständig enteist.

Wegen vereister Oberleitungen wurde der Straßenbahnverkehr in Berlin am Anfang der Woche komplett eingestellt.

Berlin - Die Straßenbahnlinien M6, 16 und 27 fahren wieder auf der kompletten Strecke. Die Oberleitungen auf bislang fehlenden Abschnitte seien im Laufe der Nacht erfolgreich vom Eis befreit worden, teilten die BVG am Freitagmorgen mit.

Züge der M6 und der 16 fahren damit wieder ab Landsberger Allee/Rhinstraße in Richtung Mitte beziehungsweise Friedrichshain. Die Linie 27 ist wieder wie gewohnt zwischen Weißensee, Pasedagplatz und Mahlsdorf Süd unterwegs.

Alle Streckenabschnitte, die am Donnerstag in Betrieb waren, konnten über Nacht freigehalten werden, so die BVG. „Alles, was gestern fuhr, fährt auch heute Morgen.“ Der U-Bahn und Busverkehr laufe planmäßig und stabil.

Vor Abfahrt in App über Fahrzeiten informieren

Die BVG-Teams arbeiteten mit „größter Intensität“ daran, die Außenbezirke weiter anzubinden. Aktuell werde vor allem in Falkenberg, Mahlsdorf und Friedrichshagen an der Enteisung der Oberleitungen gearbeitet.

Fahrgästen sollten vor Fahrtantritt in der App oder auf der Homepage der BVG nachschauen, welche Bahnen unterwegs seien, empfehlen die Verkehrsbetriebe. In den Außenbezirken gebe es Ersatzverkehr mit Bussen „zur Unterstützung des Angebots“.

Wegen vereister Oberleitungen wurde der Straßenbahnverkehr in Berlin am Anfang der Woche komplett eingestellt. Seitdem nehmen immer mehr Straßenbahnlinien nach und nach den Betrieb wieder auf.