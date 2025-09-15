Das wechselhafte Wetter setzt sich zu Beginn der neuen Woche fort. Zunächst gibt es noch Schauer und Gewitter, dann kommt die Sonne heraus und die Temperaturen steigen.

Am Morgen kann es in Berlin und Brandenburg noch regnen, doch das ändert sich zum Nachmittag.

Berlin - In Berlin und Brandenburg wird es zu Beginn der neuen Woche noch einmal spätsommerlich warm. Die Temperaturen steigen am Montag auf 22 bis 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu weht ein starker Wind. Der DWD erwartet Böen zwischen 50 und 60 Kilometer pro Stunde. Zunächst ist es noch stark bewölkt. Es kann Schauer und Gewitter geben. Im Tagesverlauf kommt die Sonne heraus.

Am Dienstag sollen die Temperaturen bei bis zu 22 Grad liegen. Örtlich seien stürmische Böen möglich. Vereinzelt könne es Schauer geben, Sonne und Wolken wechselten sich ab. Am Mittwoch ist es stark bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Die Temperaturen erreichen 19 Grad. Dazu könne es einzelne Böen geben.