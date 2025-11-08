Mit Ansage hat Thomas Kemmerich der FDP den Rücken gekehrt. Jetzt haben die Liberalen in Thüringen einen neuen Vorsitzenden gewählt. Was er plant, um die Partei aus dem Graben zu holen.

Der neue FDP-Chef will nach eigenen Worten an liberalen Kernthemen festhalten.

Probstzella/Erfurt - Torsten Klöppel ist zum neuen Vorsitzenden der Thüringer FDP gewählt worden. Er erhielt bei einem Landesparteitag 99 Stimmen. Insgesamt hatten 143 Wahlberechtigte Stimmen abgegeben, 11 wurden als ungültig gewertet, 33 votierten gegen Klöppel. Gegenkandidaten gab es nicht.

Er wolle an liberalen Kernthemen festhalten, sagte Klöppel. „Bildung, Verwaltungsbürokratie – die Themen für uns liegen auf der Straße“, betonte der 41-Jährige aus Gotha nach seiner Wahl am Rande des Parteitags in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt).

Zu seiner ersten Stellvertreterin wurde Andrea Dittrich gewählt. Sie ist Bürgermeisterin der Gemeinde Schmorda (Saale-Orla-Kreis). Zweiter Stellvertreter wurde Dirk Bergner, der die Landespartei zuletzt kommissarisch geleitet hat.

Klöppel hat mit seiner Partnerin ein gemeinsames Kind und ein weiteres Kind aus einer früheren Partnerschaft. Er ist selbstständiger Kaufmann bei einer Handelskette und unter anderem Vorsitzender eines Kleingartenvereins.

„Cowboy-Stiefel kommen nicht infrage“

Er wolle sich auf Themen fokussieren, betonte Klöppel. „Da kommen Cowboy-Stiefel nicht infrage: Cowboy-Stiefel habe ich nicht, werde ich nicht tragen“, sagte er mit Blick auf das Schuhwerk, das sein Vorgänger, Thüringens Ex-Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich, zu seinem Markenzeichen machte. „Wir sind zu fokussiert auf eine Person gewesen“, bemängelte Klöppel rückblickend auf die Ära Kemmerich.

Die Partei müsse folglich mehr auf Teamarbeit setzen. Er werde daher eher nicht allein auf Wahlplakaten zu sehen sein, kündigte Klöppel an. „Wir haben knapp 1.000 Mitglieder, das sind tolle Menschen, darunter einige Mandatsträger – wir haben Potenziale, die wir besser nutzen müssen.“ Seine Hauptaufgabe sehe er als Motivator, „trotz schlechter Bedingungen“.

Kemmerich Austritt, Scheitern bei Wahlen

Der frühere langjährige Landesvorsitzende Kemmerich war im September aus der FDP ausgetreten und hatte sie in einem Interview mit der „Thüringer Allgemeinen“ als Partei für tot erklärt. Er schloss sich dem von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gegründetem Verein „Team Freiheit“ an.

Der Austritt Kemmerichs hatte sich auch bei den Mitgliederzahlen der Landespartei bemerkbar gemacht. Etwa 50 Austritte habe es seitdem gegeben, hieß es von Parteivertretern. Vereinzelt seien neue Mitglieder nach dem Austritt Kemmerichs dazugekommen.

Die FDP war bei der Landtagswahl 2024 mit 1,1 Prozent der Stimmen aus dem Landtag geflogen. Im Februar hatte die Bundespartei mit 4,3 Prozent der Zweitstimmen den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst.