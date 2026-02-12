Personalie Neuer Hauptgeschäftsführer für Handwerkskammer Südthüringen
Seit Juli ohne Chef: Jetzt soll Georg Taubenrauch die Handwerkskammer Südthüringen führen. Doch vorher hat noch jemand anderes das letzte Wort.
12.02.2026, 19:23
Suhl - Der Erfurter Diplomkaufmann Georg Taubenrauch wird neuer Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südthüringen. Der 46-Jährige wurde von der Vollversammlung auf einer außerordentlichen Sitzung gewählt, wie die Kammer mitteilte.
Taubenrauch soll das Amt zum 1. April übernehmen - zuvor müsse jedoch das Wirtschaftsministerium als Aufsichtsbehörde die Personalie noch genehmigen. Der Posten des Hauptgeschäftsführers war seit vergangenen Juli vakant.