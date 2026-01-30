Petric Kleine geht nach mehr als 40 Jahren bei der Polizei Sachsen in den Ruhestand. Sonja Penzel übernimmt die Leitung - sie soll laut Innenminister Schuster neue Impulse setzen.

Dresden - Auf der Führungsebene der sächsischen Polizei steht ein Wechsel an. Wie das sächsische Innenministerium mitteilte, wird der Inspekteur der Polizei Sachsen, Petric Kleine, mit Ablauf des Monats in den Ruhestand verabschiedet. Innenminister Armin Schuster (CDU) überträgt das Amt auf Sonja Penzel, die bislang Präsidentin des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen ist.

„Inspekteur Petric Kleine ist ein Urgestein der sächsischen Polizei und hat die Organisation über Jahrzehnte maßgeblich geprägt“, sagte Schuster. Er dankte ihm für sein unermüdliches Engagement und die hohe emotionale Bindung an die Polizei. Mit Sonja Penzel werde „eine erfahrene und erfolgreiche Führungspersönlichkeit das Amt der Inspekteurin mit neuen Impulsen prägen und die hohe Qualität der Polizeiarbeit in Sachsen auch künftig garantieren“.

Über vier Jahrzehnte Dienst für den Freistaat

Kleine war mehr als vier Jahrzehnte Teil der Polizei Sachsen. 1983 trat er in den Polizeidienst ein. Bevor er im Mai 2021 zum Inspekteur der Polizei ernannt wurde, war er Präsident des LKA Sachsen. Zuvor hatte er nach einem Studium der Kriminalistik an der Humboldt-Universität zu Berlin verschiedene Führungsfunktionen unter anderem im Innenministerium, bei der Polizeidirektion Leipzig und im Landeskriminalamt inne.

Juristin mit Führungserfahrung übernimmt

Penzel leitet das Landeskriminalamt Sachsen seit Mai 2021. Zuvor stand sie an der Spitze der Polizeidirektion Chemnitz und übernahm Führungsfunktionen im LKA sowie im sächsischen Innenministerium. Ihre polizeiliche Laufbahn begann im Januar 2002, nachdem sie zuvor als Rechtsanwältin gearbeitet hatte.