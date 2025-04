Gotha - Die Thüringer Siemens-Niederlassung hat in Gotha einen neuen Standort. Dort werden Schaltschränke montiert, die vor allem in der Energiewirtschaft eingesetzt werden, teilte das Unternehmen bei einem Besuch von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) mit. Die bisherige Montagekapazität im thüringischen Waltershausen sei angesichts einer guten Geschäftsentwicklung nicht mehr ausreichend gewesen. 22 Arbeitnehmer arbeiteten nun in Gotha - es seien auch Neueinstellungen geplant.

Mittelfristig ist nach Unternehmensangaben durch den neuen Standort eine Verdopplung des Montagevolumens geplant. In Waltershausen und Gotha würden Stationsleittechnik- und Schutztechnik-Lösungen für Energieversorger sowie für Industrieunternehmen entwickelt und montiert. Der Standort in Gotha besteht nach Unternehmensangaben seit November 2024.

Siemens mit mehreren Thüringer Standorten

Die Landesregierung wolle verlässliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen und Bürokratie abbauen, erklärte Voigt. Sie investiere in Bildung und Weiterbildung und arbeite intensiv daran, Fachkräfte gemeinsam mit Wirtschaft, Kammern und Verbänden zu sichern. Thüringen solle ein starker Industriestandort bleiben, so der Regierungschef.

Siemens verfügt über fünf Standorte in Thüringen: Erfurt, Gotha und Waltershausen sowie das Röntgenwerk in Rudolstadt und eine Systemtechnik GmbH in Unterwellenborn mit insgesamt 580 Beschäftigten. Zudem besteht ein Generatorenwerk der Siemens Energy AG in Erfurt.