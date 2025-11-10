Der SV Wehen Wiesbaden findet einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Nils Döring. Ab sofort soll Daniel Scherning die Hessen in die Erfolgsspur zurückführen.

Wiesbaden - Daniel Scherning ist neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und soll die Hessen wieder auf Erfolgskurs bringen. Der 42-Jährige unterschrieb beim Tabellen-13. einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Wehen Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver ist überzeugt davon, „dass wir mit ihm unsere sportlichen Ziele erreichen“. Mit Scherning habe man einen Trainer gewonnen, „der sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut zu unserem Verein passt. Seine Erfahrung und sein Führungsstil werden unserer Mannschaft neue Impulse geben“, sagte Stöver.

Scherning stand zuletzt beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig in der Verantwortung. Dort wurde er im Mai dieses Jahres unmittelbar vor den Abstiegsrelegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken wegen sportlicher Erfolglosigkeit entlassen. Zuvor musste er auch bei Arminia Bielefeld vorzeitig gehen.

Nach der unfreiwilligen Auszeit freut sich der ehemalige Zweitligaprofi auf die neue Aufgabe bei den Hessen. „Der Verein ist ambitioniert und bringt viel Potenzial mit. Gemeinsam mit dem Team und dem Trainerstab möchte ich den weiteren Weg mit voller Energie und Leidenschaft mitgestalten und dazu beitragen, unsere Ziele Schritt für Schritt zu erreichen“, sagte Scherning.