Insbesondere der Norden Brandenburgs ist in manchen Bereichen schlecht an Berlin angebunden. Der Verkehrsverbund will das ändern und kündigt mehr Züge und eine höhere Taktung ab 2028 an.

Neuruppin - Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat zum Wettbewerb um das Netz Nordwestbrandenburg aufgerufen. Es gehe darum, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen zu finden, das ab 2028 den Betrieb auf dem Streckennetz gewährleiste, sagte ein VBB-Sprecher. Die Vergabe umfasst die Linien RE6, RB55 und RB73. Es gehe darum die Achse Wittenberge – Neuruppin – Hennigsdorf - Berlin zu verbessern.

Das Netz Nordwestbrandenburg umfasst bisher die Linien RE6 und RB55. Diese verlaufen zwischen Wittenberge und Berlin sowie Neuruppin und Hennigsdorf. Ab 2028 wird die Linie RB73 in das Netz integriert. Der Zug fährt zwischen Kyritz und Neustadt (Dosse). Auf den Strecken sollen ab 2028 mehr Züge fahren und die Taktung erhöht werden.