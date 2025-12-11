Vielen Ostsee-Urlaubern sind Karls Erlebnis-Dörfer schon länger bekannt. Bald ist die Kette mit seinen Attraktionen auch in Sachsen-Anhalt präsent. Es dauert aber noch ein wenig.

Die Erlebnisdörfer vom Erdbeeranbaubetrieb Karls sind vor allem im Norden und Osten bei Familien beliebt. (Archivbild)

Wernigerode - Eine neue Attraktion rund um das Thema Erdbeeren soll bis 2028 im Harz entstehen. Das vor allem im Norden und Osten Deutschlands bekannte Unternehmen Karls plant ein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode, teilte Firmenchef Robert Dahl mit. Es ist das erste Erlebnis-Dorf des Unternehmens in Sachsen-Anhalt.

Auf rund 12 Hektar soll direkt in Wernigerode das Erlebnis-Dorf entstehen, sagte Dahl. Im optimalen Fall könnten ab dem Frühjahr 2028 die ersten Gäste kommen. Der Unternehmer rechnet mit Investitionen von rund 30 Millionen Euro. Dauerhaft sollen etwa 180 Arbeitsplätze entstehen, dazu kämen noch einmal etwa 120 bis 130 Jobs für Schüler und Studenten.

Touristische Großansiedlung für den Harz

Der Bürgermeister von Wernigerode, Tobias Kascha (SPD), sprach von der größten touristischen Ansiedlung in der Harzstadt. Es sei ein völlig neues touristisches Angebot mit Blick auf Familien. Die Ansiedlung werde neuen Schwung in den Tourismus im gesamten Harz bringen, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Man sei im Wettbewerb mit anderen Mittelgebirgen. Mit dem Erlebnis-Dorf gebe es jetzt ein neues Leuchtturmprojekt.

Pläne, in den Harz zu kommen, gebe es im Unternehmen schon länger, sagte Firmenchef Dahl. Es habe dann viele Möglichkeiten gegeben und viele Städte seien auf das Unternehmen zugekommen.

Von Anbaubetrieb zu Kette von Freizeitattraktionen entwickelt

Karls Erdbeerhof hat sich von einem Erdbeer-Anbaubetrieb zu einer beliebten Kette von Freizeitattraktionen für Familien entwickelt. Das Unternehmen ist besonders im Norden und Osten Deutschlands etabliert und hat sein Angebot deutlich über den Verkauf von Erdbeerprodukten hinaus erweitert.

Nach Unternehmensangaben gibt es bereits sieben Erdbeer-Dörfer, etwa bei Rostock, Berlin und Döbeln (Sachsen). Ein achtes Erlebnis-Dorf befindet sich derzeit in Oberhausen im Bau. In Sachsen-Anhalt gibt es bereits ein Café mit Bonbonmanufaktur in Loburg (Jerichower Land).