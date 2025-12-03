Zum Jahreswechsel wird in Hausarztpraxen eine technische Umstellung durchgeführt. Das neue System betrifft etwa die Rezeptausgabe. Das bedeutet es für Patienten in Thüringen.

Erfurt - Eine technische Umstellung könnte in einigen Thüringer Hausarztpraxen die vorübergehende Rückkehr zum Papierrezept bedeuten. Besondere Versorgungsprobleme zum Jahresbeginn erwartet die Kassenärztliche Vereinigung Thüringens (KVT) aber nicht, wie eine Sprecherin sagte. Es sei davon auszugehen, dass in nahezu alle Thüringer Praxen die Umstellung fristgerecht erfolgen kann. Konkrete Zahlen nannte sie aber nicht.

Konkret geht es um ein neues System zur Verschlüsselung von Daten. Deutschlandweit geht die Kassenärztliche Bundesvereinigung laut KVT von 2.000 Praxen aus, die deswegen nach dem Jahreswechsel zunächst nicht mehr auf die Telematikinfrastruktur, wie das Netzwerk zum Austausch von Daten im deutschen Gesundheitswesen genannt wird, zugreifen können.

Es gebe mehrere Übergangsregelungen, hieß es von der KVT. So könnten etwa elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen noch bis zum 30. Juni auch mit der alten Technik übermittelt werden. „Sollten trotz der Übergangsregelungen technische Probleme auftreten, können Praxen auf bewährte Ersatzverfahren – etwa Papierrezepte – zurückgreifen.“