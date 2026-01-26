Der Deutsche Wetterdienst warnt vor spiegelglatten Straßen in Thüringen und im Harz - vor allem ab Mittwoch.

Leipzig - Das Winterwetter hat Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter im Griff. Am Dienstag schneit es zwar weniger, Gefahr drohe aber vor allem am Dienstag durch gefrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mitteilte. „Vielerorts steigen die Temperaturen tagsüber über den Gefrierpunkt und am Abend und in der Nacht friert es wieder“, sagte ein Meteorologe. Dadurch könnte es wieder spiegelglatt werden.

Am Montag waren nach DWD-Angaben in den drei Ländern zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee gefallen. Unter der Schneedecke war es durch überfrierende Nässe glatt.

Am Mittwoch wird laut DWD ein erneutes Tiefdruckgebiet erwartet. Vor allem in Thüringen sowie im Harz und dem Vogtland wird mit heftigem Schneefall gerechnet. Hinzu komme erneut die Gefahr von überfrierendem Regen. Dadurch wird es auf den Straßen und Wegen wieder sehr glatt, betonte der Meteorologe.