Osnabrück - Mehrere Unfälle hat es am Morgen im Raum Osnabrück wegen des Winterwetters gegeben. Die winterglatte Fahrbahn habe „erneut zu einem deutlich erhöhten Verkehrsunfallaufkommen“ geführt, teilte die Polizei mit. In zwei Fällen seien Menschen leicht verletzt worden.

Den Angaben nach kam es bis 9.00 Uhr zu 22 Unfällen in Stadt und Landkreis Osnabrück. Auch im weiteren Tagesverlauf rechneten die Beamten mit weiteren Unfällen. Die Polizei empfahl Autofahrern und Autofahrerinnen unter anderem, langsamer zu fahren und mehr Sicherheitsabstand zu halten. Vor allem auf Nebenstraßen sowie auf Brücken oder in Wäldern sei Vorsicht geboten.