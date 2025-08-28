Nach zehn Jahren bei Real Madrid startet Lucas Vázquez bei Bayer Leverkusen neu. Was der erfahrene Neuzugang über seinen Start und die Ziele in der Bundesliga sagt.

Leverkusen - Bayer Leverkusens prominenter Neuzugang Lucas Vázquez geht mit klaren Zielen in sein neues Kapitel beim deutschen Vizemeister. „Als erfahrener Spieler kann ich die jungen Spieler unterstützen, dass wir zusammen etwas Großes aufbauen“, sagte der 34-Jährige bei seiner Vorstellung in Leverkusen. „In Deutschland können wir um alle Titel in allen Wettbewerben kämpfen. Titel zu erreichen, ist natürlich unser Ziel.“

Angesprochen auf den großen Umbruch bei seinem neuen Arbeitgeber betonte der Spanier: „Im Fußball gibt es immer viele Veränderungen, Spieler und Trainer, die kommen und gehen. Das Allerwichtigste ist, dass wir peu à peu eine neue Mannschaft aufbauen. Jeder Anfang ist schwer. Aber mit Siegen wird das Vertrauen immer größer. Wir werden es schaffen, ein gutes Ziel zu erreichen.“

Vázquez-Debüt in Bremen?

Ob Vázquez bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen in seinem neuen Team zum Einsatz kommt, ist noch offen. „Ich bin sehr gut in Form. Aber ich glaube, meine Mannschaftskollegen sind im Moment körperlich besser als ich. Ich werde mich jetzt peu à peu verbessern und wenn der Trainer entscheidet, werde ich zur Verfügung stehen“, erklärte Vázquez.

Nach zehn Jahren bei Real Madrid, wo er 402 Pflichtspiele bestritt und 23 Titel gewann, unterschrieb Vázquez in Leverkusen einen Vertrag bis 2027. „Das ist ein Abenteuer und eine Herausforderung für meine Familie und mich“, betonte der erfahrene Fußballprofi, der in der neuen Liga auch Herausforderungen sieht: „Ich glaube, dass die Bundesliga körperlich viel stärker ist als die spanische. Sehr viele Mannschaften spielen auf einem hohen Niveau.“