„Nicht so wild“: Hoffnung auf schnelle Klostermann-Rückkkehr

Leipzigs Spieler Lukas Klostermann am Ball.

Leipzig - RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat ein zeitnahes Comeback des verletzten Nationalspielers Lukas Klostermann in Aussicht gestellt. „An dem Muskel hat er schon eine Vorgeschichte, deshalb wollen wir vorsichtig sein. Aber es ist nicht so wild, das muss man auch sagen“, sagte der 47-Jährige am Freitag. Es sei generell schwierig, eine Aussage über die Dauer der Verletzung zu treffen. „Wir schauen Spiel für Spiel, Tag für Tag, wie sich das weiterentwickelt.“

Klostermann hatte sich beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Der 27-Jährige hatte sich in dieser Saison seinen Stammplatz zurück erkämpft und hofft auf eine Nominierung für die Heim-EM im Sommer.