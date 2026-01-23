Der Traum vom neunten Meistertitel lebt: Nach dem Triumph über Schwenningen greifen die Haie nach der alleinigen Bestmarke. Was das für die Playoffs bedeutet.

Schwenningen - Die Kölner Haie haben einen fast Vierteljahrhundert alten Siegesserien-Rekord in der Deutschen Eishockey Liga eingestellt. Der souveräne Tabellenführer gewann am Freitagabend auch das 15. Spiel am Stück bei den Schwenninger Wild Wings mit 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). Das entscheidende Tor schoss Ex-Nationalstürmer Maximilian Kammerer dreieinhalb Minuten vor dem Ende in Überzahl. „Das zeigt unsere Klasse, dass wir im richtigen Moment zuschlagen können“, sagte der Siegtorschütze bei MagentaSport.

Damit sicherte sich das Team von Kari Jalonen nebenbei bereits zehn Spiele vor dem Hauptrunden-Ende auch die sichere Teilnahme am Playoff-Viertelfinale. Mit 14 Siegen in Serie hatten die Haie, die seit 2002 auf ihren neunten Meistertitel warten, zuvor bereits einen Clubrekord gebrochen.

Die alleinige Liga-Bestmarke können die Kölner am Sonntag mit einem weiteren Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers aufstellen. 15 Siege in Serie hatten die Adler Mannheim in eben der bislang letzten Kölner Meistersaison 2001/2002 geschafft. Nach 42 von 52 Hauptrundenspielen führen die Haie die DEL-Tabelle aktuell mit 14 Punkten vor Mannheim an.