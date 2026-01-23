Die Fußballerinnen von Union Berlin spielen mehr als 20 Minuten gegen Leverkusen in Überzahl. Am Ende gibt es dennoch den Tiefschlag.

Ailien Poese hat sich den Jahresstart ganz anders vorgestellt. (Archivbild)

Berlin - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben einen Fehlstart ins neue Jahr hingelegt. Die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese unterlag am Freitagabend bei minus fünf Grad im Kühlschrank Stadion An der Alten Försterei gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:2 (1:0).

Vor 6076 Besuchern erzielte Dina Orschmann in der 35. Minute die Führung für die Köpenickerinnen. Vanessa Fudalla besorgte den verdienten 1:1-Ausgleich (78.). In der Nachspielzeit holte Kristin Kögel (90./+2) den nicht unverdienten Gästerfolg heraus.

Präsident Zingler guckt zu

Union legte einen guten Start hin, es reichte aber nur zu ein paar Eckstößen. Im Anschluss biss sich Leverkusen in der Union-Hälfte fest. In der 33. Minute hätte es fast zur Gästeführung gereicht. Doch ein Schuss von Ruby Grant konnte vor der Linie von Amber Tysiak blockiert werden.

Dann schlugen die FCU-Frauen fast unter den Augen von Präsident Dirk Zingler aus dem Nichts zu. Samantha Steuerwald köpfte noch an den linken Pfosten (35.). Doch eine Minute später traf Orschmann im Anschluss an eine Ecke von Lisa Heiseler mit dem Kopf zum 1:0.

Campbells vergebene Großchance rächt sich

Im zweiten Abschnitt drückte Leverkusen auf den Ausgleich. Doch Unions Hintermannschaft um Torfrau Cara Bösl stand zunächst gut. Zudem erhielten die Leverkusener Bemühungen durch die Gelb-Rote Karte für Grant (68.) einen Dämpfer.

Dennoch kamen die Gäste noch zum Sieg. Fudalla traf mit einem sehenswerten direkten Freistoß zum 1:1 (78.). In der fünfminütigen Nachspielzeit erzielte die eingewechselte Kögel auch noch das 2:1. Es sollte sich rächen, dass Eileen Campbell eine Großchance zur erneuten Union-Führung ausgelassen hatte (85.).

Schiedsrichterin Riem Hussein wurde vor dem Spiel für ihren 150. Bundesliga-Einsatz geehrt. Beide Teams schenkten ihr jeweils ein Trikot mit der Jubiläumsziffer. Mehr Bundesligaspiele als Hussein hat niemand gepfiffen.

Eurlings endlich mit dem Debüt

Von den vier Winter-Neuverpflichtungen Julia Kassen (FC Carl Zeiss Jena), Silje Helgesen (Stabaek Fotball/Norwegen), Amber Tysiak (West Ham United) und Lia Kamber (FC Basel) standen die belgische Nationalspielerin Tysiak und Kamber im Union-Kader. Tysiak spielte von Beginn an, Kamber wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Ihr Pflichtspiel-Debüt für Union erlebte auch Hannah Eurlings, obwohl sie bereits im Sommer verpflichtet worden war. Doch die belgische Nationalspielerin fiel in der Hinrunde verletzungsbedingt aus.

Am kommenden Wochenende müssen die Union-Frauen am 31. Januar (14.00 Uhr) bei der SGS Essen antreten. Leverkusen empfängt am selben Tag um 12.00 Uhr den 1. FC Nürnberg.