Wolfsburg - Trotz der enttäuschenden Saison des FC Bayern München hat Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl einen großen Respekt vor dem nächsten Gegner. „Es ist nie einfach, gegen den FC Bayern zu spielen - schon gar nicht in deren Arena“, sagte der Österreicher am Freitag mit Blick auf das nächste Bundesliga-Spiel (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) in München.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League steht fest, dass die Bayern eine Fußball-Saison zum ersten Mal seit 2012 ohne Titelgewinn beenden werden. Die Wolfsburger haben in bislang 30 Bundesliga- und Pokalspielen aber noch nie in München gewinnen können.

Die Partie sei eine „Herkulesaufgabe“, sagte Hasenhüttl. Allerdings habe sein VfL nach drei Siegen in Folge und dem feststehenden Klassenerhalt auch eine gute Möglichkeit, zu sehen, wie er in seiner Entwicklung sei. „Es ist eine super Gelegenheit, um uns auch selber zu zeigen: Was geht schon richtig gut? Was fehlt einfach noch? Und wo müssen wir uns noch verbessern?“