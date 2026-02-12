Unterricht mit Künstlicher Intelligenz: Der Chatbot „Telli“ steht nach einer Pilotphase jetzt allen Schulen in Niedersachsen zur Verfügung.

In einigen Bundesländern wird „Telli“ schon länger im großen Stil genutzt, wie hier in Bremen. (Archivbild)

Hannover - Die Schulen in Niedersachsen können ab sofort einen für den Unterricht optimierten KI-Chatbot namens „Telli“ nutzen. „Schülerinnen und Schüler müssen auf einen Alltag vorbereitet sein, in dem KI allgegenwärtig ist. Dafür müssen auch unsere Lehrkräfte Zugriff auf leistungsstarke KI-Modelle haben“, sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg zum landesweiten Start.

Die Grünen-Politikerin erklärte, der Chatbot sei datenschutzkonform und könne etwa für die Unterrichtsvorbereitung genutzt werden, aber auch für fächerübergreifendes individuelles Lernen. „Die KI kann im Deutschunterricht beispielsweise so eingestellt werden, dass "Telli" als Schreib-Coach für die Erörterung von "Woyzeck" dient und den Schülerinnen und Schülern Feedback gibt“, sagte Hamburg. „So bleibt der Lehrkraft währenddessen mehr Zeit für die individuelle Förderung.“

Schulleiter: KI bald so normal wie Strom

„Telli“ ist seit 2024 als Teil eines länderübergreifenden Projekts speziell für Schulen entwickelt worden und greift auf mehrere Sprachmodelle wie GPT-5 zurück. Alle Systeme werden laut Ministerium auf Servern in der EU betrieben. Nutzungsdaten würden nicht an Dritte weitergegeben und nicht zum Training der KI verwendet. Darin unterscheide sich „Telli“ von kommerziellen Chatbots.

In mehreren Bundesländern kommt „Telli“ schon länger zum Einsatz. In Niedersachsen wurde das Tool zunächst in einer Pilotphase mit 30 Schulen und 4 Studienseminaren getestet, um Erkenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten und mögliche Weiterentwicklungen zu gewinnen.

Das Kultusministerium verwies auf positive erste Praxiserfahrungen. „In wenigen Jahren ist KI so normal wie Elektrizität: Sie wird überall sein“, sagte der Schulleiter des Gymnasiums „In der Wüste“ in Osnabrück, Nils Fischer. „Entscheidend ist, dass Menschen sie kompetent für ihre Arbeit einsetzen.“