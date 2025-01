Hannover - Auf der ostfriesischen Insel Juist wurde das Anbaden nachgeholt. Rund 300 der ursprünglich 454 angemeldeten Wagemutigen trauten sich am Mittag ins fünf Grad kalte Wasser, wie die Kulturverwaltung mitteilte. Vorher ging es demnach in die Sauna, zum Aufwärmen gab es zusätzlich Glühwein.

Wegen einer schweren Sturmwarnung am Neujahrstag war der Badespaß vertagt worden. Auch andernorts soll das Anbaden nachgeholt werden: in Norddeich in Norden (Landkreis Aurich) am Freitag, auf der Nordseeinsel Borkum am Samstag. An beiden Orten werden Temperaturen von höchstens fünf Grad erwartet.