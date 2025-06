Magdeburg - Wegen des Niedrigwassers in der Elbe stellt die Weiße Flotte in Magdeburg ihren Fahrplan um. Ausflugsfahrten am Petriförder in der Innenstadt seien ab Mittwoch nicht mehr möglich, teilte die Weiße Flotte mit. Zunächst würden Ersatzfahrten ab dem Schiffshebewerk durchgeführt.

An der Strombrücke in der Landeshauptstadt lag der Pegelstand am Dienstag bei 68 cm. Das mittlere Niedrigwasser lag in den vergangenen Jahren bei 72 cm. Der niedrigste Wert der vergangenen Jahre wurde im Jahr 2018 mit 46 cm gemessen.