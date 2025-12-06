Hannover - Rund 20 als Nikolaus verkleidete Surfer und Surferinnen sind in Hannover auf ihren Brettern in den Nikolaustag gestartet. Der „Santa Surf“ fand bereits zum zweiten Mal auf einer künstlich angelegten Welle in der Leine mitten in der Landeshauptstadt von Niedersachsen statt. Die Surfer waren mit Zipfelmütze und rotem Umhang ausgestattet. Viele Zuschauer standen bei trübem Wetter und etwa 6 Grad Lufttemperatur am Leineufer in der Nähe des Landtages.

Über eine hydraulische Steuerungsanlage wird das fließende Wasser in der Leine so umgeleitet, dass eine sechs bis neun Meter breite Welle entsteht. Nach einer Anmeldung können Profis, aber auch Anfänger dort unter Aufsicht das ganze Jahr surfen.