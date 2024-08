Die Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba ist in Hamburg aufgewachsen und bekannt geworden. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Und es gibt einen Grund, warum das auch erst einmal so bleibt.

Nina Chuba fühlt sich in Berlin wohler als in Hamburg

Die Hamburgerin Nina Chuba fühlt sich mittlerweile in Berlin wohler als in ihrer Heimatstadt. (Archivfoto)

Hamburg/Berlin - Die Hamburger Sängerin Nina Chuba fühlt sich mittlerweile in Berlin wohler als in ihrer Heimatstadt. „Berlin ist für mich eine lebenswertere Stadt als Hamburg“, sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mit einem Lachen. „Hier ist das Wetter einfach besser. Ich kann in Hamburg nicht mehr sein. Das Wetter kann ich nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr.“

Dennoch sei ihr Herz natürlich auch immer irgendwie in Hamburg, wo ihre Familie lebt. „Ich liebe es da einfach.“ Leider schaffe sie es aber im Moment nur noch selten, nach Hause zu fahren.

Nina Chuba ist derzeit auf Open-Air-Tour durch Deutschland. Am 3. August tritt sie in Berlin, am 25. August in Hamburg auf der Trabrennbahn auf. Derzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Album. Die Singles „Nina“ und „80qm“ sind kürzlich veröffentlicht worden. Eigenen Angaben zufolge hat sie bisher 1,7 Millionen Tonträger verkauft, ihre Musikvideos wurden millionenfach abgerufen und sie hat auf Tiktok mehr als 860.000 Follower.