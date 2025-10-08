Die Chemnitzer Basketballer erleben ein rauschhaftes Heimdebüt im Eurocup. Gegen den litauischen Traditionsclub Panevezys führen sie schon in der ersten Halbzeit eine Vorentscheidung herbei.

Chemnitz - Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben nach einer überzeugenden Vorstellung den ersten Sieg im Eurocup gefeiert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang am Mittwochabend den litauischen Traditionsclub Lietkabelis Panevezys vor heimischer Kulisse deutlich mit 86:67 (53:29). Bester Werfer der Niners war Flügelspieler Ty Brewer mit 19 Punkten.

Die Chemnitzer starteten in ihr erstes Eurocup-Heimspiel überhaupt mit viel Enthusiasmus und führten schon nach drei Minuten mit 10:4. Dank ihrer aggressiven Verteidigung und hohem Tempo im Umschaltspiel stellten sie die Litauer auch in der Folge vor unlösbare Probleme und setzten sich im zweiten Viertel mit einem 10:0-Lauf auf 46:25 (18. Minute) ab.

Nach dem Wechsel fielen die Gastgeber durch einige Unkonzentriertheiten auf, doch den Gästen fehlten offensiv die Mittel, um daraus Kapital zu schlagen. Der höchste Vorsprung der Niners war beim 76:46 (33.) erreicht.