Den Chemnitzern misslingt der Start ins neue Jahr. Gegen Vechta wird ihnen eine schwache Defensivleistung nach der Pause zum Verhängnis.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den Ausbau ihrer Siegesserie in der Bundesliga verpasst. Nach zuvor drei Siegen in Serie unterlag das Team von Trainer Rodrigo Pastore Rasta Vechta vor heimischer Kulisse mit 90:96 (43:39). Vor 4.751 Zuschauern war Kevin Yebo mit 25 Punkten der beste Werfer der Niners, die nun bei 14:14 Punkten stehen.

Die Chemnitzer, die wenige Stunden vor Spielbeginn den Abgang von Flügelspieler Ty Brewer zum russischen Erstligisten Unics Kasan bestätigten, fanden in der Offensive sofort ihren Rhythmus und führten nach vier Minuten mit 14:7. Im zweiten Viertel ließ die Trefferquote bei den Gastgebern allerdings nach. Zudem fanden sie kein Mittel gegen Vechtas überragenden Spielmacher Alonzo Verge Jr., der beim Stand von 34:32 (14. Minute) für sein Team bereits 18 Punkte erzielt hatte.

Mit einem 15:4-Lauf setzten sich die Gäste nach dem Wechsel auf 54:47 (25.) ab und agierten auch in der Folge offensiv auf hohem Niveau. Die Niners zeigten zwar Moral und kämpften sich noch einmal auf 82:86 (38.) heran, doch in der Schlussphase traf Vechta die besseren Entscheidungen.