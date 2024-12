Chemnitz - Bei den Basketballern der Niners Chemnitz sind nach der Doppelbelastung in der Champions League und in der Bundesliga die Akkus leer. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore kassierten heute beim 88:123 (44:70) vor heimischer Kulisse gegen die Telekom Baskets Bonn ihre höchste Niederlage in dieser Saison in der Bundesliga und mussten damit einen deftigen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze hinnehmen.

Der überragende Darius McGhee (40 Punkte) führte die Gäste fast im Alleingang zum Erfolg. Für Chemnitz traf Victor Bailey Jr. (24 Punkte) am besten.

Die Sachsen lagen kein einziges Mal in Führung und gerieten schon kurz nach Beginn der Partie in Rückstand. Mit einem 15:2-Lauf bauten die Bonner ihren 6:3-Vorsprung (2.) auf 21:5 (6.) aus und lagen nach neun Minuten bereits mit 38:17 (9.) vorn. Souverän bauten die Gäste ihren Vorsprung im Verlauf der Partie aus und gerieten kein einziges Mal ernsthaft in Bedrängnis. Die Bonner profitierten von ihrer exzellenten Dreierquote. Von 36 Versuchen landeten 24 im Chemnitzer Korb.