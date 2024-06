Niners Chemnitz verpassen in Berlin den Einzug ins Endspiel

Berlin - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den erstmaligen Einzug ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft verpasst. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore verloren am Donnerstag das fünfte und entscheidende Halbfinal-Duell in der Best-of-Five-Serie bei Alba Berlin mit 84:97 (53:48). Die Sachsen hatten in der Serie 2:1 geführt, aber konnten ihre Chance nicht nutzen.

Somit spielen die Albatrosse gegen den FC Bayern München um den Titel. Die erste Partie wird am Samstag ab 20.30 Uhr in der bayrischen Landeshauptstadt gespielt. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Matt Thomas (24) und Malte Delow (17). Für die Niners erzielten Kevin Yebo und Jeff Garrett (je 16) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer fanden vor den Augen der Berliner Basketball-Weltmeister Moritz und Franz Wagner zunächst gut ins Spiel und lagen nach sechs Minuten mit 16:11 vorn. Mit einem 16:2-Lauf auf 27:18 (9.) zogen die Hausherren in Front. Doch die Sachsen schlugen zurück und wandelten einen 35:40-Rückstand (14.) in eine 50:40-Führung (18.) um.

Die Gastgeber gingen jedoch mit einem knappen 74:73-Vorsprung ins letzte Viertel. Chemnitz lag in der 35. Minute wieder mit 80:78 vorn. Doch in der Schlussphase spielten die Albatrosse ihre ganze Cleverness aus und bogen mit zehn Punkten in Serie (88:80, 37.) auf die Siegerstraße ein.

Dabei profitierten die Gastgeber in erster Linie von ihrer Lufthoheit unter den Körben (38:29 Rebounds) und der besseren Dreierquote. Zwölf der 28 Versuche aus der Distanz landeten im Chemnitzer Korb. Die Niners konnten nur zehn ihrer 31 Würfe verwandeln.