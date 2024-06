Erfurt - Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hat sich die Wiederwahl gesichert. In der Stichwahl gegen die Grünen-Kandidatin Kathleen Lützkendorf erreichte der Amtsinhaber 61,6 Prozent der Stimmen, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Lützkendorf kam auf 38,4 Prozent. In der ersten Runde war Nitzsche bei 25,3 Prozent gelandet, Lützkendorf bei 15,4 Prozent. Jena hatte mit insgesamt acht Bewerbern das größte Kandidatenfeld bei den Landkreisen und kreisfreien Städten.

Nitzsche ist seit 2018 Oberbürgermeister in Jena. Bekanntheit erlangte er, als er zu Beginn der Corona-Pandemie die erste Maskenpflicht in einer Großstadt durchsetzte. Lützkendorf ist Mitarbeiterin im grün geführten Thüringer Justizministerium. Unter den kreisfreien Städten und Landkreisen in Thüringen ist Jena einzige Kommune mit einem FDP-Politiker an der Spitze.

Die Universitätsstadt Jena mit ihren rund 111.000 Einwohnern ist das Wissenschaftszentrum Thüringens. Neben der Friedrich-Schiller-Universität haben sich dort etliche Institute angesiedelt. Außerdem beherbergt die Stadt wirtschaftliche Schwergewichte wie etwa Jenoptik.