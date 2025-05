Emden - Die Schauspielerin Nora Tschirner erhält den Emder Schauspielpreis 2025. Die 43-Jährige werde mit dem Preis beim 35. Internationalen Filmfest Emden-Norderney für „herausragende schauspielerische Leistungen“ ausgezeichnet, teilte die Festivalleitung in der ostfriesischen Seehafenstadt mit. Tschirner soll den Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, bei einer Verleihung am 15. Juni im Emder Festspielhaus am Wall persönlich entgegennehmen.

„Wir freuen uns sehr, mit Nora Tschirner eine der vielseitigsten deutschen Schauspielerinnen auszeichnen zu dürfen“, sagte Festivalleiter Edzard Wagenaar in einer Mitteilung. Die renommierte Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 13. Mal vergeben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem die Schauspieler Martina Gedeck, Katharina Thalbach, Armin Rohde, Jürgen Vogel, Meret Becker, Moritz Bleibtreu sowie Lars Eidinger, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhielt.

Welche Tschirner-Filme zu sehen sind

Mit der Auszeichnung ist bei dem Festival auch eine filmische Hommage verbunden. Sechs Filme und Fernsehproduktionen mit Tschirner werden im Festivalprogramm zu sehen sein - darunter der Kinoerfolg „Keinohrhasen“ (2007) mit Til Schweiger und die dramatische Komödie „Wunderschöner“ (2025) von Karoline Herfurth. Auch der Tatort „Der Feine Geist“ (2021), in dem sie als Kommissarin Kira Dorn mit Schauspielkollege Christian Ulmen ermittelte, wird zu sehen sein. Außerdem werden „Everyone is going to die“ (2013), „Gut gegen Nordwind“ (2019) und „The Mopes“ (2021) mit Tschirner gezeigt.

Das Internationale Filmfest Emden-Norderney ist eines der größten Publikumsfestivals in Niedersachsen. Im vergangenen Jahr kamen rund 21.000 Besucherinnen und Besucher. Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr am 11. Juni.