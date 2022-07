Nordseehäfen: Hafenarbeiter beenden 48-stündigen Warnstreik

Hamburg/Bremerhaven - Nach 48-stündigem Stillstand in den deutschen Nordseehäfen endet am Samstagmorgen der jüngste Warnstreik der Hafenarbeiter. Die Gewerkschaft hatte zu dem Ausstand aufgerufen, um nach sieben ergebnislosen Runden den Druck auf die Arbeitgeber nochmals zu erhöhen.

Die Hafenarbeiter hatten am Donnerstag mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niedergelegt und damit den Warenumschlag in den Seehäfen an der Nordseeküste weitgehend lahmgelegt. Mit einem ersten Warnstreik in einer Spätschicht sowie einem 24-stündigen Warnstreik im Juni summiert sich der streikbedingte Arbeitsausfall damit auf rund 80 Stunden - der heftigste Arbeitskampf in den Häfen seit mehr als vier Jahrzehnten.

Weitere Arbeitskämpfe sind bis Ende August ausgeschlossen. Ein am Donnerstagabend vor dem Hamburger Arbeitsgericht geschlossener Vergleich sieht vor, dass die Tarifparteien bis Ende kommender Woche drei weitere Verhandlungstermine bis zum 26. August vereinbaren müssen. „Während dieses Zeitraums werden von Verdi keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen mit den Beschäftigten der Klägerinnen durchgeführt“, teilte das Arbeitsgericht mit.

Der Ausstand in den Seehäfen kam für die Hafenlogistiker zur Unzeit, weil er die ohnehin gestörten Abläufe an den Kaikanten noch weiter aus dem Tritt gebracht hat. Coronabedingt herrscht im globalen Verkehr von Container- und Frachtschiffen seit 2020 ein großes Durcheinander.