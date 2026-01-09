Gerade bei glatten Straßen und Fußwegen landen viele Menschen nicht selten in der Notaufnahme. Das Personal dort ist gut vorbereitet.

Hannover/Bremen - Die Notaufnahmen in Niedersachsen und Bremen sehen sich gut gewappnet für mögliche Glätteunfälle. In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) seien genug Ärzte und Pflegekräfte vor Ort, um auf eine Vielzahl an Patienten reagieren zu können, sagte Stephan Sehmisch, der Direktor der MHH-Klinik für Unfallchirurgie. Wenn es die Lage erfordere, können zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Notaufnahme eingeteilt werden. Bereits seit Anfang des Jahres verzeichnete die MHH mehr Glätteunfälle als üblich. Durch diese Notfälle mussten demnach schon mehrere weniger dringliche Operationen verschoben werden.

In den städtischen Bremer Kliniken war es am Vormittag in den Notaufnahmen „eher ruhig“, wie eine Sprecherin von Gesundheit Nord sagte. „Wir haben den Eindruck, dass die Warnungen gehört wurden und viele Menschen sicherheitshalber zu Hause geblieben sind.“

Lage derzeit „beherrschbar“

In der Universitätsmedizin in Göttingen war die Lage am Freitagmittag laut der Klinik „beherrschbar“. Es habe nur wenige Unfälle aufgrund der Wetterlage gegeben, darunter aber einen Patienten, der nach einem Lasterunfall in Lebensgefahr schwebte und eine Handverletzung durch einen Schneepflug. Ab dem Abendstunden rechne man in Göttingen mit mehr Unfällen.

Die Notaufnahme des Städtischen Klinikums in Braunschweig verzeichnete am Mittag keine besonderen Auswirkungen. Sollten die Unfälle jedoch ansteigen, gebe es laut Klinik spezielle Alarmketten, um die Kapazitäten in der Notaufnahme und in den Operationssälen zu erhöhen.