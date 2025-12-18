Auch die Infrastruktur in Sachsen ist in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig. Das Land gibt für dafür nun zusätzliches Geld.

Sachsen gibt im neuen Jahr rund 12 Millionen Euro zusätzlich für dringend benötigte Infrastrukturprojekte, darunter den Ersatzneubau der Agra-Brücke in Markkleeberg (Archivbild).

Dresden - Sachsen stellt im neuen Jahr zusätzlich rund zwölf Millionen Euro für dringend notwendige Infrastrukturprojekte bereit. Ein Schwerpunkt liegt auf der Planung und dem Bau von Brücken und Straßen, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung mit.

Im Einzelnen stehen 2,5 Millionen Euro stehen für Planungen des Ersatzneubaus der Agra-Brücke der Bundesstraße 2 in Markkleeberg bereit. Auch an der Bundesstraße 172 über die Bahngleise in Bad Schandau ist ein solcher Neubau erforderlich. Für Planung und Vorbereitung werden gut eine Million Euro zur Verfügung gestellt.

Der Umbau der Anschlussstelle Wilsdruff (Autobahn 4) schlägt mit rund 2,2 Millionen Euro zu Buche. Weitere Vorhaben betreffen unter anderem die Erneuerung der Staatsstraße 248 in Limbach-Oberfrohna, den Ausbau der S223 in Lengefeld und die Ertüchtigung der S216 in Kühnhaide als Umleitung.,