Für die kommenden Tage sind auch in Sachsen-Anhalt eisige Temperaturen angesagt. Vor allem nachts sollen sie deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen. Wo sich Obdachlose aufwärmen können.

In Halle gibt es besondere Angebote für Menschen, die während der eisigen Tage keine Bleibe haben. (Symbolbild)

Halle - Wohnungslose Menschen in Halle finden in den kommenden Tagen rund um die Uhr Schutz vor den eisigen Temperaturen. Im „Haus der Wohnhilfe“ sei am Samstag, Sonntag und Montag ein Notquartier geöffnet, teilte die Stadt mit. Die Menschen könnten dort auch schlafen.

Die Bevölkerung wurde gebeten, wegen der niedrigen Temperaturen besonders aufmerksam zu sein. In der Notunterkunft „Haus der Wohnhilfe“ gibt es den Angaben fast 200 Plätze. Für Wohnungslose gibt es in Halle außerdem Räume, in denen sich aufgewärmt und etwas gegessen werden kann.