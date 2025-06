Mario Stevens gewinnt in überzeugender Manier und krönt sich zum neuen deutschen Meister der Springreiter. In der Dressur jubelt Sönke Rothenberger nach 2018 erneut.

Mario Stevens hat bei den deutschen Meisterschaften den Titel der Springreiter gewonnen. Auf Starissa blieb der 42-Jährige in allen vier Umläufen fehlerfrei und ließ Tom Schewe und Lorenzo hinter sich. Der Überraschungszweite kassierte zwei Strafpunkte wegen Überschreitung der Zeit.

„Man sieht, wie wichtig es ist, in der erlaubten Zeit zu bleiben. Mario hatte sich das auch vorgenommen, sich konzentriert darauf vorbereitet und nun den verdienten Lohn bekommen“, sagte Bundestrainer Otto Becker dem WDR über den Gewinner, der bereits 2018 und 2022 siegreich war.

Zweiter Kür-Titel für Rothenberger

In der Dressur hatte sich bereits zuvor Sönke Rothenberger zum zweiten Mal den Kür-Titel auf nationaler Ebene gesichert. Auf Fendi setzte sich der 30 Jahre alte Team-Olympiasieger von 2016 mit 81,600 Prozent durch. Schon 2018 hatte Rothenberger die Kür und den Grand Prix Spécial gewonnen. Damals startete der Bad Homburger mit Cosmo.

„In erster Linie bin ich wirklich stolz auf mein Pferd“, sagte Rothenberger. „Wir konnten oft nicht das zeigen, was in ihm steckt. Dass wir das hier in dieser Woche auf den richtigen Weg geleitet haben, macht mich viel, viel glücklicher als die Goldmedaille.“

Den zweiten Platz belegten Matthias Alexander Rath und Destacado. Sie erhielten für ihre Vorstellung 80,250 Prozent. Dahinter landete die achtfache Olympiasiegerin Isabell Werth mit Special Blend auf dem dritten Rang (79,850 Prozent). Tags zuvor war sie noch mit Wendy an den Start gegangen und hatte den Spécial gewonnen.

Die Doppel-Olympiasiegerin von Paris, Jessica von Bredow-Werndl, spielte bei der Titelentscheidung keine Rolle. Sie musste sich auf Diallo mit dem siebten Platz begnügen (77,350 Prozent), schien aber dennoch zufrieden.