Im Viertelfinale trifft Hertha BSC erstmals in dieser Pokalsaison auf einen Bundesligisten. Jetzt steht das Datum fest. Das Duell gegen den SC Freiburg hat einen kleinen Makel für die Berliner Fans.

Berlin - Hertha BSC bestreitet sein Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg am 10. Februar. Anstoß im Olympiastadion ist um 20.45 Uhr. Im Gegensatz zu den drei anderen Begegnungen der drittletzten Pokalrunde wird die Partie der Berliner aber nicht im Free-TV, sondern ausschließlich bei Sky zu sehen sein. Das teilte der DFB mit.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hatte durch ein 6:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern das Viertelfinale erreicht. Die Freiburger sind der erste Bundesligist als Kontrahent in dieser Pokalsaison für die Hertha. Vor dem FCK wurden Preußen Münster (5:3 im Elfmeterschießen) und die SV Elversberg (3:0) als weitere Zweitliga-Konkurrenten ausgeschaltet.

Letztmals 2016 im Halbfinale

Die Profimannschaft der Hertha hat noch nie das seit 1985 im Olympiastadion ausgetragene Finale erreicht. Im Viertelfinale stand man zuletzt 2024 und scheiterte am 1. FC Kaiserslautern (1:3), das Halbfinale wurde zuletzt 2016 erreicht. Damals verhinderte Borussia Dortmund (0:3) die Berliner Endspielteilnahme.

Zum Auftakt der Viertelfinal-Phase empfängt Bayer Leverkusen am 3. Februar (20.45 Uhr) den FC St. Pauli, Holstein Kiel spielt am 4. Februar (20.45 Uhr) gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart. Beide Spiele sind beim ZDF und bei Sky zu sehen. Einen Tag nach der Hertha-Partie kommt es am 11. Februar (2045. Uhr) zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig zum Top-Duell der Runde. Hier sind die ARD und Sky die Sender.

Finale am 23. Mai

Die Halbfinale-Spiele finden am 21. und 22. April statt. Das Endspiel ist für den 23. Mai und damit eine Woche nach dem Bundesliga-Ende terminiert.