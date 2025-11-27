Die Nürnberger müssen für das Duell mit Magdeburg eventuell auf wichtige Spieler verzichten. Dabei gilt es, eine Serie aufrechtzuerhalten.

Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg muss am Wochenende möglicherweise ohne seine Stammspieler Adam Markhiev und Mohamed Ali Zoma auskommen. Beide haben in der Woche bislang nicht am Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten teilgenommen, teilte Trainer Miroslav Klose zwei Tage vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg mit. „Wir müssen mal schauen, ob sie morgen das Abschlusstraining mitmachen können und dann müssen wir eine Entscheidung treffen.“

Auch Offensivmann Mickaël Biron ist dem Coach zufolge weiter angeschlagen und zunächst lediglich individuell im Training. Für die Nürnberger gilt es, einen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten: Nach sechs ungeschlagenen Partien sowie drei Siegen in Serie hat Kloses Team nach dem verpatzten Start in die Saison zuletzt den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft.

Klose warnt vor Tabellenschlusslicht

Vor der Partie gegen den Tabellenletzten aus Sachsen-Anhalt bleibt der Coach zurückhaltend. „Auf keinen Fall würde ich sagen, dass wir da Favorit sind“, sagte Klose. „Man muss sich nur die Statistik von Magdeburg anschauen, wo die überall vorne sind, wie viele Torschüsse die abgeben.“

Statistisch gesehen aber liegt der FCM den Nürnbergern auswärts. Aus den vergangenen drei Partien in Magdeburg sprangen sieben Punkte für die Franken heraus. Ein Topspiel am Samstagabend sei immer etwas Besonderes, stellte Klose fest: „Wir sind da schon sehr gewarnt.“