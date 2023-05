Berlin - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat bei seinem Besuch in Berlin auch ein Wiedersehen mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gehabt. Sie kamen am Dienstag zu einem nicht-öffentlichen Gespräch zusammen, wie das Büro der Bundeskanzlerin außer Dienst am Mittwoch auf Anfrage bestätigte. Dazu veröffentlichte Fotos zeigen Merkel und Obama an einem Tisch. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung fand das Treffen am Abend in einem italienischen Restaurant in Berlin statt.

Der 61-jährige Obama war für einen großen Auftritt in einer für 17.000 Zuschauer ausgelegten Halle in die Hauptstadt gekommen. Dort wollte er nach Veranstalterangaben am Mittwochabend eine „Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels“ setzen. Tickets wurden für 61 bis 550 Euro angeboten. Obama war von 2009 bis 2017 Präsident. Dabei entstand ein enges und freundschaftliches Verhältnis mit Merkel, wie die damalige Kanzlerin etwa bei Obamas Abschiedsbesuch als Präsident 2016 deutlich gemacht hatte.