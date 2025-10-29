Mühlenbecker Land - Der Landkreis Oberhavel erhält eine neue Gesamtschule. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) übergab den Bescheid für den Bau an Landrat Alexander Tönnies, wie das Ministerium mitteilte. Die Schule soll im Ortsteil Schönfließ der Gemeinde Mühlenbecker Land entstehen und zum Schuljahr 2028/29 mit rund 700 Schülerinnen und Schülern den Betrieb aufnehmen.

„Die künftige fünfzügige Schule ist für diese Boomregion des Landes von großer Bedeutung, um genügend Schulplätze für die weiterhin wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern bereitzuhalten“, sagte Freiberg. „Der Landkreis Oberhavel schafft mit seiner Investition in eine Gesamtschule in Schönfließ ein neues, modernes Lernumfeld.“

60 Millionen Euro Investitionenskosten geplant

Der Landkreis plane dafür Investitionen in Höhe von rund 60 Millionen Euro, sagte Landrat Alexander Tönnies. „Um schnell, effizient und hochwertig bauen zu können, nutzen wir die Pläne, die es für unsere zweite neue Gesamtschule in Velten bereits gibt. Dieses Bauen mit Blaupause verschafft uns einen zeitlichen Vorsprung – zugunsten der Kinder und Jugendlichen, die in Oberhavel bald einen Gesamtschulplatz benötigen“, sagte Tönnies.