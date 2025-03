Bei der Kontrolle eines 69-Jährigen am Grenzübergang in Reitzenhain stellten Polizisten gleich mehrere Vergehen fest (Symbolbild).

Reitzenhain - Wegen offener Geldstrafen in Höhe von über 11.000 Euro hat die Kontrolle eines 69-Jährigen am Freitagmorgen am Grenzübergang in Reitzenhain (Erzgebirgskreis) im Gefängnis geendet. Die Überprüfung der Personalien habe zwei Fahndungsausschreibungen zur Strafvollstreckung ergeben, teilte die Bundespolizei mit.

Wegen versuchter Erpressung hatte ihn demnach das Amtsgericht Bayreuth zu einer Geldstrafe von 7.500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen und wegen Vergehens nach dem Waffengesetz das Amtsgericht Hof zu einer Geldstrafe von 3.750 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen verurteilt. Da der 69-Jährige die offenen Geldstrafen nicht begleichen konnte, wird er den Angaben nach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zusätzlich stellten die Beamten im Rahmen der Kontrolle fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Im Handschuhfach fand die Polizei ein Springmesser und im Kofferraum eine Schreckschusspistole.