Halle - Mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung in Halle wird am Samstag (11.00 Uhr) an den Anfang April gestorbenen Schauspieler Peter Sodann erinnert. Die Stadt Halle, deren Ehrenbürger Sodann war, und die Bühnen Halle veranstalten den Abschied. Geplant sind eine Möglichkeit zur Kondolenz sowie ein Bühnenprogramm im Saal des Neuen Theaters mit Reden, Musik und filmischen Erinnerungen an Sodann. Es sind rund 300 Gäste geladen.

Weitere Besucherinnen und Besucher haben im Hof des Theaters die Möglichkeit, die Veranstaltung mitzuerleben, teilten die Bühnen Halle mit. Das MDR-Fernsehen berichtet live. Am Samstag (1. Juni) wäre Peter Sodann 88 Jahre alt geworden.

Der Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant starb am 5. April im Alter von 87 Jahren. Bundesweit bekannt wurde Sodann vor allem als etwas grummeliger Hauptkommissar Bruno Ehrlicher im „Tatort“, in dem er von 1992 bis 2007 spielte. Sodann stammte aus dem sächsischen Meißen, wo er als Sohn eines Arbeiters geboren wurde. Nach einer Werkzeugmacherlehre und einem Ausflug ins Fach Jura studierte er an der Leipziger Theaterhochschule.

Nebenbei leitete Sodann ein Kabarett, das 1961 wegen eines als konterrevolutionär befundenen Programms aufgelöst wurde. Wegen staatsfeindlicher Hetze wurde Sodann verhaftet. Neun Monate saß er in der DDR im Gefängnis, später bespitzelte ihn die Stasi.

Einen Namen machte er sich auch als Theatermacher. Als Intendant formte er an seinem Wohnort Halle eine einzigartige Kulturinsel mit mehreren Spielstätten. In der DDR erhielt er 1986 den Nationalpreis. 2001 wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.