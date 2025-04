Köln - Die Berliner Fans feierten im Kölner Fußballtempel und für den Matchwinner gab es ein Küsschen von der Freundin. Torjäger Fabian Reese hat mit seinem Traumtor die Siegesserie mit dem dritten Erfolg und dem 1:0-Sieg beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Köln fortgesetzt. „Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Das war ein absolutes Top-Spiel“, befand der 27 Jahre alte Hertha-Profi, der mit sechs Treffern in den letzten vier Zweitliga-Spielen großen Anteil am Aufschwung hat.

Auch Trainer Stefan Leitl war nach seinem sechsten Spiel begeistert. „Das war ein unfassbar geiles Spiel, das wir verdient gewinnen. Das war eine fantastische Leistung“, freute sich der Coach, der den Jubel mit den mehr als 5.000 Berliner Fans aus der Ferne genoss. Der Sprung auf den elften Platz ist auch das Ergebnis des Umschwungs mit Leitl. „Der Trainer hat das System ein bisschen umgestellt und uns einen offensiven Plan mitgegeben“, sagte Reese.

Hertha entledigt sich der größten Sorgen

Die Berliner gewannen nach zwei Niederlagen gegen die Rheinländer in der laufenden Saison die dritte Partie am Samstagabend völlig verdient und entledigten sich der größten Abstiegssorgen. Drei Siege am Stück feierte die Hertha zuletzt in der Bundesligasaison 2019/2020 unter Trainer Ante Covic.

FC-Chefcoach Gerhard Struber hatte vor der Dynamik, dem Spielwitz und der Durchschlagskraft der von Leitl bestens eingestellten Gäste gewarnt. In der sehr intensiven Partie suchten die Berliner von Beginn an ihre Chance und hatten nach Martin Winkler (16. Minute), der völlig frei stehend über den Ball schlug, durch Ibrahim Maza die beste Möglichkeit. Doch der algerische Nationalspieler scheiterte nach feinem Pass von Fabian Reese an FC-Torhüter Marvin Schwäbe und dem Außenpfosten.

Die zuvor neun Pflichtspiele vor eigenem Publikum unbesiegten Kölner hingegen taten sich lange Zeit schwer. Lediglich ein Schuss von Eric Martel (27.), der knapp am linken Pfosten vorbeistrich, brachte größere Gefahr vor dem Hertha-Tor.

Der starke Reese erzielte dann die verdiente Berliner Führung mit einem Traumtor von der rechten Strafraumkante nach einem Pass von Diego Demme. Es war sein sechster Treffer in den vergangenen vier Spielen. „Ich habe diese Situationen auch im Training geübt“, erklärte Reese.