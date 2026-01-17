Ein 40-Jähriger liefert sich zunächst im Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei – und wird am Ende nach rasanter Flucht zu Fuß festgenommen.

Hildesheim - Mit Tempo 200 ist ein Autofahrer vor der Polizei über die Autobahn 7 und die Bundesstraße 6 geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte der Autobahnpolizei den 40-Jährigen aus Hildesheim am Samstagnachmittag auf der A7 bei der Rastanlage Hildesheimer Börde kontrollieren, doch der Mann gab Gas und entzog sich der Kontrolle.

Nach Angaben der Polizei raste der Fahrer zunächst über die A7 und später über die B6 in Richtung Heersum, zeitweise mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Dabei überholte er mehrfach trotz Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten.

In Wendhausen versuchte er, durch enge Straßen zu entkommen, schaltete das Licht aus und flüchtete schließlich zu Fuß über Felder. Ein Polizist holte ihn nach einigen Minuten ein und nahm ihn fest.

Der Mann besitzt nach ersten Erkenntnissen keine Fahrerlaubnis, zudem besteht der Verdacht auf Drogenkonsum. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.