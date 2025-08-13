Zwei Männer sind nachts ohne Helm auf einem Motorrad unterwegs. Es kommt zum Unfall mit tragischem Ausgang.

Amt Neuhaus - Ein 19-jähriger Beifahrer ist bei einem Motorradunfall im Landkreis Lüneburg gestorben. Der ebenfalls 19 Jahre alter Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen trugen die beiden jungen Männer bei dem Unfall in der Gemeinde Amt Neuhaus keine Helme.

Kurz nach zwei Uhr nachts kamen die beiden laut Polizei mit dem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum und einen Zaun. Die Bundesstraße 195, die Dorfstraße im Ortsteil Zeetze, wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Gutachter angefordert.