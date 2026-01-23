Bauern haben heute Morgen damit begonnen, Autobahnzufahrten aus Protest gegen ein Handelsabkommen zu blockieren. Wo Protestaktionen geplant sind.

Mühlenbecker Land/Oberkämer - Wegen Bauernprotesten kann es heute auf dem Berliner Ring zu Verkehrsbehinderungen kommen. Seit dem Morgen demonstrieren Landwirte an mehreren Auffahrten der Autobahn 10. Mehrere Anschlussstellen könnten zeitweise blockiert sein, wie eine Polizeisprecherin des Lagezentrums sagte.

An der Auffahrt Erkner stand auf einem Plakat an einem Traktor „Ohne uns kein Essen“. Auch an der Auffahrt Potsdam Nord wurde protestiert, nach Angaben eines Polizeisprechers gab es zunächst aber keine größeren Verkehrsbehinderungen.

Sie seien mit etwa 50 Fahrzeugen unterwegs, sagte Initiator Mario Ortlieb. Zu dem Protest hatte er mit Thomas Essig in einem Youtube-Video am 16. Januar aufgerufen. Ziel der Landwirte sei es, gegen das Mercosur-Abkommen der Europäischen Union mit mehreren Staaten Lateinamerikas zu protestieren. Die Proteste sind bei der Polizei angemeldet und genehmigt worden.

Autobahn warnte vor erheblichen Beeinträchtigungen

Die Autobahn GmbH hatte vorab mitgeteilt, dass sie zwischen 6:00 Uhr und 17:00 Uhr von „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ ausgeht. Es werde eine Umfahrung empfohlen. Folgende Auffahrten der A10 sollten betroffen sein:

Autobahnauffahrt Potsdam Nord, Richtung Autobahndreieck Havelland

Autobahnauffahrt Potsdam Nord, Richtung Autobahndreieck Werder

Autobahnauffahrt Oberkrämer, Richtung Autobahndreieck Havelland

Autobahnauffahrt Oberkrämer, Richtung Süden

Autobahnauffahrt Mühlenbeck Richtung Norden

Autobahnauffahrt Mühlenbeck Richtung Süden

Autobahnauffahrt Berlin Marzahn Richtung Norden

Autobahnauffahrt Marzahn Richtung Süden

Autobahnauffahrt Erkner Richtung Norden

Zuletzt gab es am 8. Januar Proteste der Landwirte auf der A10. Im Jahr 2024 hatte es bereits eine Welle von Bauern-Protesten mit Blockaden an Autobahn-Auffahrten gegeben. Damals demonstrierten Landwirte gegen eine Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel.