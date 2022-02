Okpara-Rauswurf vor Dschungelcamp-Start - waren auch auch Drogen im Spiel?

Christin Okpara im Januar 2022 vor dem Abflug nach Südafrika zur Dschungelcamp-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" am Flughafen in Frankfurt am Main.

Halle (Saale)/DUR/mad - Noch bevor im Dschungelcamp 2022 offiziell die ersten Ekelprüfungen anstanden, hatte RTL TV-Sternchen Christin Okpara von der Kandidatenliste gestrichen ersetzt. Die 25-Jährige wurde zurück nach Deutschland geschickt. „Unstimmigkeiten zum Impfstatus“, hieß die offizielle Begründung des Senders dazu vor zwei Wochen.

Doch es kommt heraus, dass dies wohl nicht der einzige Grund für den Rauswurf von Christin Okpara gewesen sein. In der Unterkunft, in der die Kandidaten ihre Einreise-Quarantäne verbracht haben, soll laut Bild-Bericht weißes Pulver gefunden worden sein. „Bei Okpara wurde Koks in ihrer Lodge gefunden“, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf einen Insider vor Ort. Es habe einen Hinweis gegeben, dass Drogen eingeschmuggelt worden sind - die dann wohl auch entdeckt wurden.

Da beim Sender strikte Anti-Drogenregeln gelten würden - und dies auch in den Verträgen der Kandidaten eindeutig formuliert ist, sei es kein Wunder, dass die 25-jährige Okpara ihren Koffer direkt wieder packen musste. Nichtsdestotrotz soll es zudem aber tatsächlich auch Unstimmigkeiten in Sachen Impfstatus gegeben haben. Allerdings müssen die Kandidaten wohl eigentlich gar nicht geimpft sein, um an der Show teilnehmen zu können.

Laut Bild-Bericht bestreitet Christin Okpara die Drogenvorwürfe vehement und hat über Anwälte eine Erklärung abgegeben. Darin heißt es, dass keine Drogen im Hotelzimmer gefunden und auch keine Drogen konsumiert worden sein sollen.